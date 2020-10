Photo courtoisie

Bien que son 67e Gala annuel de la Présidence fut annulé, la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ) a quand même tenu à honorer des gens de mérite qui œuvrent au sein de l’industrie alimentaire.

C’est ainsi que Mario Martel (photo), chef et président fondateur de L’Entrepreneur Chef, une firme d’experts en alimentation et restauration qui vient en aide aux entreprises, conserve son titre de Personnalité de l’année 2019-2020. Mario a été propriétaire de plusieurs restaurants, dont le Melrose et le Galopin. De 1998 à 2000, il fut chef exécutif de l’hôtel Le Concorde avant de se retirer de la restauration pour mettre à profit ses talents de communicateur. Il a écrit son 1er livre, Ma cuisine, un monde à partager, et a contribué au succès des Cuisines solidaires cette année. Par ailleurs, les chefs Jean-Luc Boulay (Prix Lumière) et Éric Lessard (Prix Méritas) conservent également leurs Prix pour 2020.

Encan virtuel pour les soins palliatifs

Photo courtoisie

Devant l’obligation d’annuler le 11e Défi Karaoké au bénéfice de la Maison de soins palliatifs du Littoral (MSPL) en raison de la pandémie, le comité organisateur s’est rapidement mis à l’œuvre pour plancher sur un nouvel événement caritatif. C’est ainsi que la MSPL présentera son 1er encan virtuel, du 30 octobre au 15 novembre, sous la présidence d’honneur de François Paradis, député de Lévis et président de l’Assemblée nationale du Québec. Près de 80 lots seront mis aux enchères. Pour y participer, rendez-vous vers le lien www.macause.com/mspl/encan pour y voir la description des différents lots ainsi que la mise de départ de chacun. C’est en novembre 2011 que la Maison, qui a pour mission d’accompagner les personnes en fin de vie, accueillait, en ses murs, la première personne en phase terminale d’une maladie incurable accompagnée de ses proches.

Belle initiative

Photo courtoisie

La créatrice de bijoux Marie-Josée Poulin, de Créations MJ, est une entrepreneure qui a le cœur sur la main. Régulièrement, elle choisit une cause à qui elle remet une partie des revenus d’un bijou spécialement créé pour l’occasion. Cette année, Créations MJ a choisie la cause de l’autisme. Pour chaque collier (deux versions) vendu au coût de 20 $, 10 $ seront remis à Autisme Québec. Le collier est disponible en ligne au www.creationsmj.com.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 21 octobre 1960, des dizaines de millions de téléspectateurs américains se sont assis devant leurs petits téléviseurs en noir et blanc, rivés par le quatrième et dernier débat présidentiel entre le candidat démocrate, le sénateur John F. Kennedy du Massachusetts, et son opposant républicain, le vice-président Richard M. Nixon. Les quatre débats ont été diffusés en direct par les trois réseaux de télévision qui existaient à l’époque : CBS, NBC et ABC.

Anniversaires

Photo courtoisie

Kim Kardashian (photo), femme d’affaires, productrice et animatrice américaine, 40 ans... Eddy LaBrie, auteur et ex-journaliste au Journal de Québec, 79 ans... Mélanie Turgeon, skieuse alpine retraitée, championne du monde en descente en 2003, 44 ans... Annie Blanchard, chanteuse Star Académie 2005, 43 ans... Jean Gauthier, heureux retraité (cellulaire et auto), 67 ans... Benyamin Netanyahou, premier ministre israélien, 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 octobre 1970 : Eugène Lapierre (photo), 71 ans, organiste, professeur, compositeur, musicographe, administrateur du Conservatoire national de Montréal de 1927 jusqu’à son décès... 2016 : Jean Gagné, 66 ans, mieux connu sous le nom de Frenchy Martin par les amateurs de lutte de la WWF des années 80... 2015 : Peter Baldwin, 82 ans, acteur britannique... 2014 : Nelson Bunker Hunt, 88 ans, homme d’affaires américain (HEMCO)... 2013 : Gianni Ferrio, 88 ans, compositeur et chef d’orchestre italien... 1997 : Sylvio Kirouak, curé à la Cathédrale de Chicoutimi de 1947 à 1967... 1996 : Lucille Desparois, 87 ans, conteuse et comédienne (Tante Lucille)... 1993 : Denise Proulx, 64 ans, comédienne québécoise... 1984 : François Truffaut, 52 ans, réalisateur français... 1969 : Jack Kerouac, 47 ans, romancier (Sur la route), poète américain et l’un des précurseurs du mouvement hippie...