Thuram le sage

Depuis toujours, Lilian Thuram est l’archétype du sportif engagé. L’ancien défenseur de l’équipe de France, du FC Barcelone et de la Juventus lance cette semaine au Québec son plus récent livre «La pensée blanche» paru aux éditions Mémoire d’encrier, une prise de parole forte sur les enjeux raciaux de notre époque.

De passage à la baladodiffusion «XI MTL» de QUB radio, Thuram explique que son essai s’emploie à déconstruire une pensée dominante où prend racine le biais racial qu’on peut observer un peu partout sur la planète.

«La racialisation du monde a été faite pour diviser les êtres humains et pour pouvoir mieux les exploite, a souligné l’ancien champion du monde de 1998 avec la France. C’est très, très proche de nous. Quand on parle de la ségrégation, c’est les années 1960. Lorsqu’on parle de l’apartheid, c’est les années 1990. Donc, nous sommes héritiers de cette histoire.»

Pour Thuram, il est important de nommer pour mieux cerner l’enjeu de racisme qu’il conçoit comme une construction politique récente dans l’histoire de l’humanité. C’est ce qu’il s’emploie à faire dans ce livre où il se détache des «avis», pour se concentrer sur les «connaissances».

Il tacle Le Graët

Appelé à commenter les propos du président de la Fédération française de football (FFF) pour qui le racisme dans le foot «n’existe pas ou peu», Thuram a été très clair.

«Noël Le Graët est tout sauf naïf, a expliqué au micro de XI MTL l’ancien numéro 15 de l’équipe de France. Lui, il est dans une démarche où il est président d’une fédération et il veut protéger le football.»

«Moi, quand j’aime quelqu’un, je préfère dire la réalité des choses. J’adore le football, mais il y a du racisme dans le football français. Et c’est le racisme qu’il y a dans la société française. On peut toujours se leurrer et se mentir: nous vivons dans des sociétés où, selon la couleur de notre peau, vous ne vivez pas l’espace public de la même façon.»

Cette polémique est née des commentaires du président La Graët à la chaîne BFM Business. Ils ont été faits en réaction à l’altercation entre Neymar et Alvaro Gonzalez au cours d’un match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

Son regard sur Henry

Pendant plusieurs années, Thuram et Thierry Henry ont été coéquipiers. Que ce soit à Monaco ou dans l’équipe de France, le défenseur a toujours été un modèle pour l’entraîneur de l’Impact de Montréal.

«Thierry Henry, je le connais depuis qu’il est très jeune, a affirmé Thuram. Je l’ai vu grandir. Je l’ai vu devenir un très grand joueur. Un très gros travailleur. Et c’est quelqu’un qui adore le foot.»

En ce sens, Thuram offre un éclairage différent sur le meilleur marqueur de l’équipe de France. Pour imager ses propos, il revient sur une vidéo qui a amplement circulé et qui montre Henry s’emporter sur les lignes de côté au BMO Field de Toronto quand l’un de ses joueurs, Bojan en l’occurrence, rate une occasion en or de marquer.

«Si vous êtes joueur, il faut comprendre ce qui se passe, a déclaré son ancien coéquipier. Le joueur [Bojan] peut croire que c’est pour lui. Mais ce n’est pas pour le joueur, c’est que Henry, lui, il est dans l’action. C’est comme si lui-même avait raté quelque chose. Et ça, c’est très important si vous voulez comprendre la personnalité de Thierry Henry. C’est quelqu’un qui fait corps avec toutes les actions.»