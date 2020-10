Un demi de coin français se joint au Rouge et Or

Le demi de coin français des Filons de Thetford Mines Arnaud Laporte a fait connaître sa décision au cours des derniers jours. Il a aussi considéré les Carabins de l’Université de Montréal et les Gaiters de Bishop’s.

«Le football, les entraîneurs, le programme académique et la possibilité de jouer plus rapidement ont été les facteurs qui ont influencé ma décision, a raconté Laporte, qui étudiera en administration des affaires. Mon compatriote et coéquipier avec les Filons Christoper Fontenard a opté pour les Carabins et il aurait été bien de continuer de jouer ensemble au prochain niveau, mais on a pris la décision qui était la meilleure pour chacun de nous.»

Au final, le demi de coin de 6 pi et 185 livres n’aura joué qu’une saison avec les Filons en raison de la pandémie. Débarqué à Thetford Mines en 2019, Laporte ne souhaitait pas retourner dans le réseau collégial en 2021. «Je voulais m’en aller à l’université dès maintenant, a précisé l’auteur de 26,5 plaqués et trois interceptions en 2019. Je vais débuter mes études en janvier. Si tout se passe bien, j’espère obtenir un peu de temps de jeu dès ma première saison. Je sais qu’il va y avoir beaucoup de compétition.»

Même s’il n’a joué qu’une saison dans le réseau québécois, Laporte estime qu’il n’est plus le même joueur qu’à son arrivée au Canada. «J’ai vraiment progressé dans tous les domaines. Le Canada était une bonne option pour mon développement sur le plan football, mais aussi académique.»

À Laval, Laporte, lequel a joué son football au sein d’un petit programme de l’Île-de-France, retrouvera deux Français qui ont suivi le même parcours que lui au Québec, soit le demi défensif Souleymane Karamoko et le demi de coin Edris Jean-Alphonse.