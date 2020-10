Un rapport «caché» depuis 10 ans recommandait le maintien du Marché du Vieux-Port

Jean-François Gosselin s’indigne des conclusions d’un rapport «caché», depuis 10 ans, qui recommandait le maintien du Marché du Vieux-Port à son emplacement actuel et classait le site d’ExpoCité au 7e rang sur 11 sites alternatifs étudiés.

L’étude en question, réalisée par le Groupe IBI/DAA, spécialisé en aménagement et architecture, avait été commandée par la Ville de Québec qui en a reçu une copie en mars 2010. Payée 25 000 $ à l’époque, elle n’a jamais été rendue publique.

Le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Québec dit avoir multiplié les démarches depuis deux ans, via l’accès à l’information, pour en obtenir une copie, ce qu’il a enfin réussi à l’expiration du délai légal de dix ans.

Jean-François Gosselin déplore le déménagement du Marché du Vieux-Port sur le site d’ExpoCité, près du Centre Vidéotron. Il estime désormais avoir la preuve irréfutable entre les mains que l’implantation du Grand Marché, dont les problèmes de rentabilité sont connus, n’est rien d’autre qu’un «choix politique» de Régis Labeaume.

«Aujourd’hui, des marchands et tous les citoyens de la Ville de Québec payent, dans tous les sens du terme, pour ce choix politique douteux. Le maire de Québec doit prendre l’entière responsabilité de ce qui arrive aujourd’hui et ne doit pas mettre la faute sur qui que ce soit d’autre», a-t-il déclaré en conférence de presse.

«Le maire a choisi d’envoyer le Grand Marché à ExpoCité dans l’intérêt de qui ? Visiblement, il n’a pas choisi le camp des citoyens et on en a la preuve aujourd’hui. C’est l’exemple parfait du manque de transparence de cette administration qui prend des décisions qui vont à l’encontre du gros bon sens. Combien d’autres études sont tablettées si les conclusions ne font pas l’affaire du maire?»

Classement des sites municipaux étudiés

Marché du Vieux-Port (11 points) Pointe-aux-Lièvres (6 points) Garage municipal Marie de l’Incarnation (5 points) Site communautaire Saint-Roch (5 points) Stationnement municipal 3e Avenue (5 points) Pierre-Bertrand (4 points) Laurentien (4 points) ExpoCité (2 points) Canardière (0 point) D’Estimauvile (0 point) Mgr Plessis/Wilfrid-hamel (- 4 points) Robert-Bourassa (- 6 points)

Bien que le Marché du Vieux-Port obtienne le meilleur pointage, les auteurs de l’étude proposaient néanmoins de «revoir le concept actuel du marché et son exploitation de manière à optimiser son plein potentiel». Ils proposaient notamment de faire passer le nombre de commerçants permanents de 5 à 30 pour améliorer l’offre en toutes saisons.

Rappelons qu’une autre étude plus contemporaine, produite en 2015 par le groupe de travail piloté par Daniel Gélinas, avait toutefois recommandé l’implantation d’un marché public sur le site d’ExpoCité. On connaît la suite. L'administration Labeaume a investi plus de 25 M$ dans le nouvel équipement municipal qui a ouvert ses portes en juin 2019.

Récemment, le directeur général de la Coopérative des horticulteurs, qui gère le Grand Marché, a été limogé. Le maire Labeaume a lui-même dit à plusieurs reprises sur la place publique qu'il n'était pas satisfait de la performance du Grand Marché depuis son ouverture.