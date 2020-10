GUAY, Raymond



À son domicile, le 21 septembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Raymond Guay, époux de dame Micheline Cauchon. Né à Québec, le 14 janvier 1939, il était le fils de feu dame Eva Marcoux et feu monsieur Alphonse Guay. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Micheline, monsieur Guay laisse dans le deuil ses fils : Alain (Guylaine Bélanger), Mario (Sonia Blanchet); ses petits-enfants: Nicolas, Alexis, Sandrynn et Loïc; son arrière-petit-fils Nathan; sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de