BEAUPRÉ, Marcel



Papa, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. (Victor Hugo)À Saint-Raymond, le 17 octobre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Marcel Beaupré, époux de feu madame Jacqueline Godin, fils de feu monsieur Uldéric Beaupré et de feu madame Maria Sylvain, il demeurait à Saint-Raymond.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Il a été confié à laMonsieur Beaupré laisse dans le deuil ses enfants : Lynda (Martin Duquet), feu Marlène (Jean-François Jobin), Carl (Ghislaine Ouellet) et Caroline; ses petits-fils : Jérome et Kévin (Geneviève Hardy); sa sœur Monique (feu Hervé Voyer) et ses frères Vianney (Céline Aubert) et Laurier (Ginette Rodrigue), Il était également le frère de : feu Claude (Gervaise Langevin), feu Denise (feu Georges Parent), feu Guy (Carmen Paquet), feu Benoit (feu Suzanne Voyer), feu Béatrice (feu Gilles Deschênes), feu Isabelle (Roger Châteauvert) et feu Lise (Rock Châteauvert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ses merveilleux ami(e)s avec qui il a partagé des moments inoubliables. La famille désire remercier le personnel du Centre de santé de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec), G3L 1W1. Le formulaire est disponible en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fsssp/