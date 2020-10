PLAMONDON, Marc L



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 19 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marc L Plamondon, époux de feu dame Clairette Beaupré, fils de feu monsieur Lauréat Plamondon et de feu dame Irène Vézina. Il était natif de Saint-Raymond.La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Plamondon laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Gerry, Claude et Marthe), Lise (Yves), Yvan (Josée); ses petits-enfants : Nicolas, Jean-Sébastien (Sylvianne), Julie (Francis), Simon, Marie, Jonathan et Samuel; ses arrière-petites-filles : Jade et Juliette; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Plamondon et Beaupré, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don fondation Santé de Portneuf (centre d'hébergement Donnacona), 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec), G3L 1W1. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/fsssp/