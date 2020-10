LEMELIN, Lisette Thérriault



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Lisette Thérriault, survenu le 8 octobre 2020 à l'Hôtel-Dieu de Québec, elle avait 77 ans. Elle est allée rejoindre son tendre époux, feu Richard Lemelin, ainsi que ses parents feu Antoine Thérriault et de feu Germaine Blouin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa fille chérie: Sylvie et son gendre adoré Jocelyn Gauvin; sa petite-fille tant aimée: Audrey Lemelin (Kevin Beaulieu); sa filleule: Geneviève Brunet; ses frères et ses sœurs: feu Rita (feu Fernand Nadeau), Denise (feu Paul-Émile Langlois), Nicole (Raymond Gaulin), Diane (Jean Brunet), feu Gilles (Jeannot Cloutier), Jacques (Huguette Gingras), feu Pierre (feu Huguette Mathieu), Jean (Pauline Martin) et feu Michel (feu Denise St-Germain); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité de cardiologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec) H3G 1R4, téléphone: 1 888 473-4636, https://www.coeuretavc.ca/.