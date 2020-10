ASSELIN, Lucille Bolduc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Lucille Bolduc, épouse de feu monsieur Maurice Asselin. Elle était la fille de feu Eugène Bolduc et de feu Marie Lapointe. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Raphaël-de-Bellechasse.Par la suite, les cendres seront déposées au Columbarium du cimetière de Saint-Raphaël.Voici le lien :livestream.com/groupesatirproductions/royrouleau2Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Linda Noël), Marie-Claude (feu Mario Donati); ses petits-enfants: Pierre-Olivier Asselin (Mélissa Fontaine), Louis-Mathieu Asselin (Arianne Béland) et Hugo Donati ainsi que son arrière-petite-fille Olivia Asselin. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Lorette, Lionel (Thérèse Lacroix), Jeanine (feu John Sureau), Alice (feu Clément Ruel), Clément (Ghyslène Guimond) et Pierrette (Jean-Marie Paré). De la famille Asselin, elle était la belle-sœur de : feu Bella (feu Philippe Asselin), feu Madeleine (feu Henri Boutin), Rita (feu Fernand Gagnon), feu Robert (Blanche Asselin), feu Jeanne-d'Arc (feu Paul-Émile Arbour), feu Françoise (feu Léandre Mercier), Gisèle (feu Alphonse Gagnon), Thérèse (feu Léandre Coulombe) et Rock (Lisette Raby). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins et leur grand dévouement. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue Saint-Louis, 2e étage Lévis (Québec) G6V 4G9.Madame Bolduc a été confiée pour crémation à la Maison Funéraire :