BROUSSEAU, Rolande Bilodeau



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 24 septembre 2020, à l'âge de 98 ans et 2 mois, est décédée madame Rolande Bilodeau, épouse de monsieur feu Maurice Brousseau, fille de feu madame Célina Maranda et de feu monsieur Lauréat Bilodeau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle était la mère de: feu Diane (Jean-Guy Bolduc) et feu Thérèse (Paul-Émile Gagnon (Lise Auclair)). Elle était la grand-mère de: feu Steve Bolduc, Nathalie Gagnon (Michel Déry) et Martin Gagnon (Nathalie Thibault). Elle laisse dans le deuil ses arrière-petits-enfants: Alexandra Gagnon et Pierre-Luc Gagnon. Elle était la sœur de: feu Marcel, feu Liliane, feu Jeannine, feu Marc-Émile, Vincent, feu Monique, feu Ghislaine, feu Louisette, Huguette, feu Claire. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation qui vous tient à cœur.