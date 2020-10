BOUCHARD, Paul



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, le 1 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Paul Bouchard, époux de madame Hélène Guillot. Il était le fils de feu Lauray Bouchard et de feu Lucienne Boivin. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod-Robert.Monsieur Bouchard laisse dans le deuil son épouse madame Hélène Guillot; ses enfants: Yves (Nathalie Tremblay), Denis (Francine Giguère) et Marc; ses petits-enfants: Alex, Anne-Sophie, Jessie et Amélie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillot: Pierre (Yolande Bilodeau), Claude (Danielle Morin), Norman Brown (feu Rolande Guillot) et Carmen Girard (feu Jean Guillot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu Suzanne (feu Jacques Vézina) et le beau-frère de feu Michel Guillot (feu Céline Lacroix). Un remerciement spécial au personnel du 4ème ouest du Centre d'Hébergement St-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com