GINGRAS, Raymond



À son domicile, paisiblement et entouré des siens, le 24 septembre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Raymond Gingras, conjoint de madame Françoise Desnoyers. Il était le fils de feu madame Jeannine Pelletier et feu monsieur Pierre Gingras. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Françoise, ses enfants : Dominic (Sonia Charbonneau) et Maxime (Nathalie Genest); ses petits-enfants : Léann et Gabrielle; son frère feu Serge (Lorraine Proulx); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desnoyers; ses nièces : Stéphanie et Véronique Gingras et leurs conjoints ainsi que cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement au soutien à domicile du CLSC de la Jacques-Cartier Loretteville et à l'équipe d'oncologie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués.