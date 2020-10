DEMERS, André



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 7 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur André Demers. Né à Québec, le 10 janvier 1939, il était le fils de feu dame Marie Octavie Frenette et de feu monsieur Arthur Demers. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles. Monsieur Demers laisse dans le deuil ses fils : Yvan, Patrick; ses petites-filles : Myriam, Émilie; son amour Jeannine Goupil; ses frères et sœurs : Robert, Marcel, Lucile, Nicole, Cécile, ainsi que plusieurs neveux, nièces cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site :www.societealzheimerdequebec.com, Tél. : (418) 527-4294.Les Funérailles sont sous la direction de :