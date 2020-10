GIGUÈRE, Nicole



À son domicile, le 16 octobre dernier à l'âge de 66 ans est décédée madame Nicole Giguère. Elle était la fille de feu Gilles Giguère et de feu Jacqueline Lemieux. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Michel (Lucille Gauthier), Guy (Carole Dubois) et Lyne (Denis Bélanger); ses neveux et nièces: Annie (Vincent), Frédéric (Annie), Charles-Eric (Cindy), Rose-Sophie (Alex), Catheryne (Ricardo), Alexandra et Stéphanie (Frédéric); ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 8h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à Mme Giguère, vous pouvez visiter notre site internet: www.dignitequebec.com