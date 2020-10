DELAGRAVE, Gilbert



À l'Hôpital de Montmagny, entouré de sa famille, le 14 octobre 2020, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gilbert Delagrave, époux de madame Élise Lecomte. Il était le fils de feu monsieur Arthur Delagrave et de feu dame Lucienne Fiset. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille vous accueillera à la salle commémorative du, jour des funérailles, à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Élise, ses enfants : Réal (France Boulanger), Gina (Normand Gauthier), Chantale (Robert Bégin); ses petits-enfants : Marie-Pier (Éric Fournier), Stéphanie (François Thériault-Dubé), Audrey (Olivier Vachon),Samuel, Maude; ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Ély, Jeanne et bébé à venir. Il était le frère de : feu Lucille (René Lemelin), feu Laurette (feu Conrad Lapointe), feu Monique (feu Jean-Paul Lecomte), feu Rollande (feu Léandre Picard), feu Yvan (feu Diane Royer), feu Gérard (Huguette Lecomte); le beau-frère de : feu Pauline (feu Gérard Tanguay), feu Yolande (feu Georges-Albert Blais), feu Gemma (feu Pierre Asselin), feu Antoni (feu Pauline Lamonde), feu Gaston (Jeanne D'Arc Gilbert), feu Bertrand, feu Aline (feu Conrad Théberge), feu Doris (feu Marcel Boulet), feu Gonzague (Lise Tessier), feu Bérangère, feu Clermont (Louise Martineau). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les infirmières de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Merci au personnel du CLSC de Montmagny pour leur bienveillance, leurs bons soins et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la