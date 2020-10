PICHETTE, Roger



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Roger Pichette, survenu au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 11 octobre 2020, à l'âge de 93 ans et 11 mois, il était l'époux de madame Laurentia Michaud, fils de feu madame Odile Longtin et de feu monsieur Jean-Baptiste Pichette. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse Laurentia Michaud Pichette; ses enfants: feu Daniel, Diane, Marc (Christine Lanthier); ses petits-enfants: Catherine (Eric Lacasse), David (Hélène Lachance); ses arrière-petits-enfants: Raphael, Benjamin et Laura-Gabrielle; il était le frère et le beau-frère de feu Monique Pichette; Claude Michaud (Elisabeth Boulay), Louisette Chapadeau (feu Raymond Chapadeau); il sera aussi regretté par ses nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s. Merci spécial à Marie-Josée, Yannick et tous les autres intervenants du CLSC Limoilou pour leurs bons soins ainsi qu'au personnel de cardiologie au 5e étage (édifice A) de l'hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc tél: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca et Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc tél: 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.