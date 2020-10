BOURGAULT, Réjean



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 10 octobre 2020, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédé monsieur Réjean Bourgault, époux de madame Denise Duval. Fils de feu dame Thérèse Whittom et de feu monsieur Henri Bourgault, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Line et Daniel; sa petite-fille Patricia; ses arrière-petits-enfants : Anthony-James et Marilou. Il était le frère et le beau-frère de : feu Claude (Yvette Dubé), feu Roger, Yvon (Lisette Jean), Lise (Sandro Bologna), Denise (Jacques Anctil), Serge (Linda Lamonde), Nicole et France Bourgault (Stéphane Gauthier); de la famille Duval : feu Claude et Pâquerette. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi, jour des funérailles à compter de 9h., suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial "au bord de l'eau".