LAVERDIERE, Jean-Paul



Remplis d'amour et de gratitude, nous étions près de notre papa adoré, M. Jean-Paul Laverdière, époux de Mme Françoise Dumas lors de son décès survenu le 13 octobre 2020 à l'âge de 87 ans. Demeurant autrefois à Saint-Patrice.La famille vous accueillera au1461 rte du Président-Kennedy NordSainte-Marie(Funérarium Edgar Mercier & fils)le vendredi 23 octobre 2020 de 19h à 21h, le samedi 24 octobre 2020 de 9h à 11h.Il a été si présent pour ses 6 enfants : Michel (Lucie Gagnon), Diane (feu Clermont Pouliot), Lise (François Hébert), Serge (France Laflamme), France (Louis Gagné) et Manon (Jocelyn Gilbert). Il était si fier de ses 16 petits-enfants : Philippe, Émilie et David Frève-Laverdiere, Pierre, Mélanie et Patrice Pouliot, Valérie, Francis et Régis Hébert, Sébastien et Michaël Laverdiere, Louis-Gabriel et Joseph Gagné, Hugo Berthiaume, Anne-Marie et Vincent Simoneau. Il a été aussi heureux de connaître ses 26 arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et de fréquenter de nombreux ami(e)s. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Éliane (feu Armand Langevin), feu Clément (feu Rose-Éliane Goulet), feu Fernand (feu Marie-Anna Gagnon), feu Gérard (Jeannine Goulet), feu Herman (feu Bernadette Labrecque), feu Jacques (Monique Lavertu), Agnès (feu Égide Labonté),Noëlla (feu Raoul Larochelle), Marcel (Francine Roy),Dina, Françoise (Jacques Ricard), Gilbert (Claire Carrier) et est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumas. Papa a vécu sa dernière année entourée de bienveillance et d'attentions par la merveilleuse équipe du CHSLD de Saint-Sylvestre. Merci du fond du cœur à tout le personnel. Merci également au Dr Claire Nantel d'avoir été là jusqu'à la fin. Dons suggérés : Fondations Lévis-Lotbinière : https://www.cisssca.com/cisss/fondations/ (CHSLD de Saint-Sylvestre)