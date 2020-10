TREMBLAY, Rachel



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Rachel Tremblay survenu à son domicile le 10 octobre 2020, à l'âge de 70 ans. Elle était la fille de feu madame Marie-Luce Gagnon et de feu monsieur Lorenzo Tremblay. Elle résidait à Saint-Apollinaire.La famille recevra vos condoléances, à compter de 13henLes obsèques ont été confiées àElle est allée rejoindre sa sœur et ses frères prédécédés: Solange, Joachim et Mario Tremblay. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Normand Turmel) Anny (Daniel Lemay) et Marc Lachance ainsi que ses petits-enfants tant aimés: Mégane (Christophe Bouchard), Maxime, Marc-Olivier, Mathis et Léa-Rose. Elle laisse également dans le deuil sa grande sœur dévouée: Lorraine (Stéphane Boisvert), sa belle-sœur Carole Cyr (feu Mario Tremblay), ainsi que ses neveux et ses nièces: Nathalie, Marylène, Jean, Nicolas, Sophie-Sonia, les membres de la famille Lachance, ses cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont été présentes pour Rachel tout au long de son parcours de vie.