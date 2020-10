SYLVAIN, Pierre



Au CHU - CHUL, le 3 octobre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Pierre Sylvain, époux de madame Pauline Therrien, fils de feu madame Mariette Gagnon et de feu monsieur Jean-Paul Sylvain. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.Les cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame-de-Belmont après la cérémonie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick Sylvain (Marie-Claude Vézina) et Nadine Sylvain (Sébastien Meunier); ses petits-enfants: Thomas Meunier, Lucas Sylvain et Elliot Meunier; ses frères et sœurs: Jeannine Sylvain (Florian Berrouard), Denis Sylvain (Mirianne Bouchard), Lise Sylvain (Claude Ouellet), Jacques Sylvain (Marie-Claude Lehoux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien; sa marraine Jeannette Lachance (feu Léon Sylvain); ses tantes, oncles, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement à tout le personnel soignant et autres de l'Unité de courte durée gériatrique du CHUL de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (CHUL), téléphone: 418-525-4385, site web: www.fondationduchudequébec.org ou à la Société l'Alzheimer de Québec, téléphone: 418-527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com