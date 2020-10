DESLAURIERS, Daniel



À Lévis, le 5 octobre 2020, à l'âge de 49 ans, est décédé monsieur Daniel Deslauriers, époux de madame Sophie Poirier, fils de feu Serge Deslauriers et de feu Ghislaine Deschamps. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses princesses: Marie et Ève Deslauriers; ses frères et soeurs: feu Gaétane Laberge (Pierre Lafond), feu Pierre Laberge, Jacques Laberge (Rollande Brassard), Roland Laberge (Annie Simard), Christiane Laberge (Gaétan Rancourt), Johanne Laberge (Michel Alarie) et Marco Laberge; sa belle-mère: Hélène Rondeau (feu Réjean Poirier); son beau-frère: Benoit Poirier (Nadine Plante); ses tantes, ses oncles et leur conjoint(e); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci sincère à toutes les personnes qui ont fait partie de sa vie.La famille vous accueillera auà compter de 17h.