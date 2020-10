MARTINEAU, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 octobre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Pierre Martineau, époux de madame Monique Pelletier. Il demeurait à Lévis. Il était le fils de feu Paul-Eugène Martineau et de feu Yvette Labonté. Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil ses enfants: RenéeRose et Christian (Karine Bergeron); ses petits-enfants: Catherine et Vincent; les membres des familles Martineau et Pelletier, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Merci à l'équipe de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'aux ambulanciers pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis : https://fhdl.ca/faire-un-don/ ainsi qu'à l'Association Les Diabétiques de Québec: www.lesdiabetiquesdequebec.com.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.