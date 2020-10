FLEURY, Yolande Groleau



Au CHUL, le 9 octobre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Yolande Groleau, épouse de feu monsieur Benoît Fleury, fille de feu Hildevert Groleau et de feu Lumina Pelletier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Margot Larouche), feu Monique (Denis Guay, Nicole Poirier et leurs enfants, Benoît-Pierre et François-Olivier) et Hélène; ses petits-enfants : Martin (Mylène Martel), Marie-Ève (Simon Dumais) et Simon Fleury, Isabelle et Jean-Philippe Guay (Nancy Carufel); ses arrière-petits-enfants : Élodie Guay-Carufel, Éloi, Laurent, Anamé et Maïna Fleury et Sophianne et Olivier Dumais; ses belles-sœurs : Marguerite Saint-Pierre (feu Charles-Henri Groleau) et Jeannine Caron (feu Lucien Groleau); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir Duberger et celui des soins palliatifs du CHUL pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, tél.: 418-687-6084.