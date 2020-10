BOIES, Bertrand



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 11 octobre 2020, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé monsieur Bertrand Boies, époux de dame Dolorès Duchesne, fils de feu Uldéric Boies et de feu Ernestine Belley. Natif de Saint-Siméon (Charlevoix), il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Dolorès Duchesne; ses filles: Sylvie (Blaise Turcotte) et Renée (feu Pierre Marier); ses petits-enfants: Dominic (Kim Perrier), Valérie (Kaven Paquet), Jean-Philippe (Marie-Claude Côté) et Stéphanie (Pierre-Luc Guillemette); ses arrière-petits-enfants: Mathis, Florence, Logan, Mayson, Ryan, Jake, Kate et Zoé; sa belle-sœur Gemma Laprise (feu Guy Boies); ses beaux-frères et belles-sœurs: Bertrand (Beverly Proulx), Joseph-Henri (Lisette Lavoie), Mariette (André Lessard), feu Joachim, feu Marthe (Magella Gagnon), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.