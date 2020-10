FRADETTE, Paul-Émile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 octobre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Fradette, époux de madame Jeannine Roy, fils de feu Joseph Fradette et de feu Maria Lamontagne. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland. La famille recevra les condoléances à lade 10h à 12h30,et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Denis, Diane (Roger Bissonnette), Rémi et Yvon (Louise Bissonnette); ses petits-enfants : Maxime Noël Fradette, Keven et Mélanie Bissonnette, Laurie et Vanessa Fradette, Alexandra et Pier-Luc Fradette, ainsi que ses arrière-petits-enfants : Kelly-Ann, Elly, Mayson, Xavier, Emy, Loïc, Eva-Rose, Charlie, Liam et Milan. Il était le frère de : feu Ernest (feu Béatrice Bissonnette), feu Fedora (feu Ernest Picard), feu Gérard (feu Jeanne-d'Arc Létourneau), Yolande (feu Raymond Lamontagne), feu Hervé (feu Yolande Létourneau), Jeannine (feu Philippe Gagnon), Raymond (feu Gisèle Langlois), René (feu Jeannine Boulet), feu Philippe (Lise Bilodeau), feu Réal (Carmelle Turgeon) et Cécile (feu Marius Gagnon, feu Pierre Fradette). De la famille Roy, il était le beau-frère de : feu Lionel (Marie-Anne Bissonnette), Hélène (feu Gérard Lagrange), Amédée (Jacqueline Godbout), Fernand (Elizabeth Dutil), Gaston (Réjeanne Boutin) et Carmelle (André Lacasse).Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la