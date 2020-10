GOSSELIN, Thérèse



A la Maison de Soins Palliatifs du Littoral, le 11 octobre 2020 à l'âge de 69 ans est décédée Mme Thérèse Gosselin. Fille de feu Polydore Gosselin et de feu Rose- Hélène Bégin, elle était l'épouse de M. Normand Parent et demeurait à Pintendre. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Stéphane (Nathalie Lamontagne), Alain (Kathleen Delamarre); ses petits-enfants : Antoine, Laurent, Éliane et Éléna; ses sœurs et son frère : Louise, Benoît (Madeleine Talbot), Jeannette (Réjean Guay), Raymonde, Rolande (Clermont Grenier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Parent : Thérèse (feu Rosaire Martineau), feu Marcel, feu Marie-Rose (Martial Couture), feu Lucien (Francine Lamontagne), Laurent (feu Solange Couture, feu Louise Audet), Gérard (Denise Fillion), Irène (Célestin Lehoux), feu Françoise (feu Émile Bédard), feu Antoine, Noël (feu Sylvianne Lamontagne, Aline Leblanc), feu Lorraine (feu Louis Pouliot), Denis (Françoise Lehoux), Éloi (Johanne Poirier), Robert; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Maison de Soins Palliatifs du Littoral et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs du Littoral. Faire un don.