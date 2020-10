DAIGLE, Yvon



À son domicile, le 13 octobre dernier à l'âge de 77 ans est décédé monsieur Yvon Daigle, époux de feu Claudette Proulx. Il était le fils de feu Lucien Daigle et de feu Gemma Dumont. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Nathalie, Gilles, Michelle (Richard Poirier), Jean-Yves (Annie Linteau), Tony (Karina Grégoire) et Kaven (Valérie Morand); ses frères, ses sœurs; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Ginette (Benoit), feu Gilles (feu Nicole), feu Nicole (Richard), feu Gisèle (feu Jean-Paul), Lise (Carlos), Christian (Cynthia), Jocelyn (Sylvie), Sylvie (Réjean), feu Pierrette (feu Robert), Clément (Denise), feu Pierre, Michel, Marjolaine, Jacques (Carole), Gaétan (Ginette), Johanne, Mario, Charlotte (Sylvie), feu Martin; ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants et d'autres neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Pour rendre hommage à M. Daigle, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com.