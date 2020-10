DESCHÊNES, Pauline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 octobre 2020, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée madame Pauline Deschênes, épouse de feu Lionel Simard, fille de feu madame Antonia Labrecque et de feu monsieur Mathias Deschênes. Elle demeurait à Québec.Une mise en terre aura lieu en privé au Cimetière de Beaupré. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Line Simard (Maurice Racine), Carmelle Simard (Sylvain Fiset), Alain Simard (Céline Haince), Sylvie Simard (Patrick Cloutier), Éric Simard (Marie-Noëlle Grenier); ses petits-enfants: Rémi Racine, Julie Racine, Mathieu Lapointe et Mirella Simard Cloutier: sa sœur Murielle (feu Pierre Bolduc) et son frère Roland (feu Irène Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de L'Espinay, local E1-152, Québec (Québec) G1L 3L5, téléphone: 418 525-4385, télécopieur: 418 525- 4393, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, www.fondationduchudequebec.ca.