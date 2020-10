POULIOT, Adrien



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 19 octobre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Adrien Pouliot, époux de feu dame Pauline Fortier, fils de feu dame Lydia Godbout et de feu monsieur Apollinaire Pouliot. Il demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 23 octobre 2020 de 19h à 21h30 et le samedi 24 octobre 2020 de 9h à 11h. Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel inc.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Stéphane (Geneviève Dupont), Patrick (Lisa Drouin); ses petits-enfants adorés: Jérémie, Dylan, Benjamin, Casey et Abby; ses frères et sœurs: Réal Pouliot (Diane Lapierre), Jean-Paul Pouliot (feu Réjeanne Marceau, Andréa Bissonnette), Madeleine Pouliot, feu Huguette Pouliot, Pierre Pouliot (Danielle Lapointe), Jocelyne Pouliot (Martin Audet), Sylvie Pouliot (Marc Labrie); ses belles-sœurs et son beau-frère: Yolande (feu Roland Beaudoin, Denis Gosselin), Cécile (feu Charles Leroux), feu Armelle (Jean-Paul Aubin, Diane Noël), Gisèle (Julien Aubin), Rose-Andrée (feu René Aubin, feu Jean-Guy Goupil, Guy Laverdière), Denise (Jacques Proulx), feu André (Hélène Laflamme, Benoît Cyr), Édith (Clément Gagnon), Nicole (Alyre Chabot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement à Fernand et Carole Bélanger, à Alain Gaudreault, ainsi qu'au personnel de l'hôpital du Saint-Sacrement, pour leur dévouement, le support apporté et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.