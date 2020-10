GIROUX, Jocelyne



Au CHU L'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 octobre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Jocelyne Giroux, conjointe de monsieur Claude Michaud, fille de feu dame Louisette Lagacé et de feu monsieur Marcel Giroux. Elle demeurait à Québec. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil, ses sœurs : Sylvie (Gaétan Bernier) et Sonia (Marc Leclaire); les enfants et petite-fille de son conjoint : Patrick (Mélodie D'Amours), Pierre-Claude (Isabelle Rouleau), Marie-Christine et sa petite-fille Kayla. Elle laisse également dans le deuil des beaux-frères et belles-sœurs de la famille Michaud, ses neveux Mathieu et Frédéric (Catherine Lemay) de la famille Bernier, ainsi que ses neveux de la famille Leclerc, plusieurs oncles et tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, à un refuge animal ou par un don à l'organisme de votre choix. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation.Elle désire que chacun puisse se souvenir en soulignant à leur manière les bons moments passés ensemble par une pensée, une chanson, un bon repas ou une belle marche dans la nature.Pour renseignements :