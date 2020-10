DUFOUR, Claire Paquet



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 30 septembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Claire Dufour. Née à Petite-Rivière-St-François le 8 décembre 1937, elle était la fille de feu dame Philomène Bouchard et de feu monsieur Justinien Dufour. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil sa fille Karine (Danny Pelletier); sa petite-fille Éléonore et son père Sébastien Gaudreault; ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs : Rose-Aimée (feu Armand Gagnon), Adrienna (feu Clément Harvey), Jean-Yves (Suzanne Voisine), Micheline Bouchard (feu Yvan); de la famille Paquet : Lise (Richard Fortin), Danielle (Fred Cormier), André, Ghislaine (feu Michel Gagnon), Yves Fortin (feu Solange); ses filleuls : Donald Gagnon (Mario Lafontaine), Frédéric Dufour (Marie-Pier Gagnon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amies. Elle était également la sœur de : Marina, Gaston (Yvonne Bouchard), Magella (Jeannine Simard), tous décédés. La famille remercie tout le personnel de la Résidence la Belle-Époque pour l'attention porté et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la société Alzheimer, Site : www.societealzheimerdequebec.com, Tél : 418-527-4294.