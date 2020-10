DUFRESNE, Irène Therrien



Au Centre d'hébergement Christ-Roi à Québec, le 5 octobre 2020 à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Irène Therrien, épouse de feu Fabien Dufresne. Elle était la fille de feu Joseph Therrien et de feu Albertine Couture.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.La mise en terre se fera après la célébration au cimetière St-Gérard-Majella. Elle laisse dans le deuil son fils Richard (Lise Roussel); ses petits-enfants: Vicky (Martin Chau) et Jean-François (Jill Bernard); ses arrière-petits-enfants: Latika, Charles, Leenox, Lesli et Blake. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs: Simone (Claude Sévigny), Alphonse (feu Claudette Boulay), Apolline (Léonce Hovington), Georges (Denise Desjardins), Germaine (Donald St-Cyr); ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Philippe (feu Rose Lapointe), Lucienne (feu Fernand Simoneau), Yvonne (feu Edmond Boily), Léo (feu Thérèse Plourde), Rolland (feu Thérèse Robertson), Alice et Maurice. La famille remercie sincèrement le personnel du Centre d'hébergement Christ-Roi pour les bons soins qui lui ont été prodigués.