LANGLOIS MÉNARD, Denise



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 15 octobre 2020 à l'âge de 88 ans, est décédée madame Denise Langlois, épouse de feu monsieur Gérard Ménard. Elle demeurait à L'Islet (sur-Mer). Elle était la fille de feu dame Alberta Gravel et de feu monsieur Albert Langlois. Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Agnès (feu Ulysse Dufour) et Hélène (feu Gilles Gauvin); son frère Jean-Paul (Denise Gagné), ainsi que ses belles-sœurs : Cécile Ménard, Isabelle Caron et Josette Fortier; plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s, ainsi que ses " P'tits gars ": Jimmy et Michaël Couillard. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la maison d'Hélène et celui du CLSC de St-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, la qualité des soins et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de La Maison d'Hélène. 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. https://www.fondationhelenecaron.org/. Des formulaires sont disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi à compter de 10h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial de L'Islet.