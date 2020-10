LABATT, Steve



" Tu es là où tu as besoin d'être. Respire. Tout est parfait! "C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Steve Labatt, survenu à Québec le 23 mars 2020 à l'âge de 52 ans. Il était le fils de Raymonde Paquet (Gaétan Jolicoeur) et de feu Raymond Labatt. Il habitait à Loretteville. La famille recevra les condoléances, à 13h, auL'inhumation des cendres de monsieur Labatt se fera tout de suite après vers 14h45. Il laisse dans le deuil ses sœurs : Carole, Line (Pierre Brochu), Martine (Simon Rousseau) et Doris (Claude Noël); son oncle Jean-Pierre Paquet; son filleul Alexandre Robitaille; sa petite-nièce Jade Robitaille; ses neveux et ses nièces : Sonia et Éric Gobeil ainsi que David et Audrey Noël; plusieurs cousins, cousines et des amis sincères dont Alexandre et Simon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387.https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don