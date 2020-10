LAPOINTE, Jules-Yvon



Au centre d'hébergement Chanoine- Audet, le 6 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jules-Yvon Lapointe, époux de madame Jeannine Morin, fils de feu monsieur Jules-Arthur Lapointe et de feu madame Marie-Aimée Dufour. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Gérard Fillion), Sylvio (Jacinthe Brouard), Gérald (Carole Robichaud), Donald (Lina Morin) et Chantal (Martin Longpré); ses petits-enfants: Laura Filippe, Alex (Billy Labrecque), Félix (Juliette Corrivault-Gascon), Mikaël, Sarah, Edward, Sharon et David; ses frères et sœurs: feu Solange (feu Adélard Girard), feu Pâquerette (feu Alyre Martin), Carmen (feu Jean-Baptiste Girard), feu Jeannine (feu Roland Tremblay), feu René (feu Lucille Lemieux), feu Jean-Marie, feu Yvonne (feu Roger Dumont), Benjamin, Gisèle (Napoléon Morin), Bernard (Hélène Chouinard) et Lisette (Robert Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin: feu Fernand, Jean-Charles (Violetta Benitez), Florian (Colette Lagueux), Jacqueline, Jeannette (Nicolas Gagnon), Irène, Thérèse, feu Fernande (feu Yvan Bisson) et Monique (Gilles Carrier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer. https://alzheimer.ca/fr La famille vous accueillera au complexeà compter de 9h.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique et en portant le masque. Cependant, le nombre de personnes présentes à l'intérieur du complexe devant être limité en tout temps à 25 personnes, les membres de la famille auront priorité. Si vous désirez assister à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site internet, le samedi 24 octobre à 11h, en allant consulter son avis de décès.