HAMEL, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 octobre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé Monsieur André Hamel, époux de Madame Desneiges Bédard. Il était le fils de feu Thérèse Leclerc et feu Georges Hamel. Il demeurait à Sainte-Croix de Lotbinière. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Alexandre, Patricia (David Lévesque) et ses petits-enfants: Francis, Maxime et Samuel; ses frères et sœurs: Jacques (Solange Cloutier), feu Paul, Cécile (Raymond Bellefeuille), Claude, feu Hélène, Jean-Yves (Marie-Josée Rousseau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Réal (feu Lise Croteau), Marie-Reine (Maurice Vaillancourt), feu Dorothy (feu Claude Martel), Roger (Gisèle d'Amour), feu Armande (feu Alfred Poulin), feu Roland (Louisette Martel), feu Laurent, feu Louiselle (Michel Raymond); ses neveux et nièces: Jessica, Amélie, Martin, Guylaine, Luc, Philippe, Carl, Keven, Brigitte, Julie, Régis, Laurent, Dave, Manon, Patrice, Daniel B. et Daniel R. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis.où la famille vous accueillera à compter de 12h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1. Site internet : fhdl.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire