PATRY, Noël



À son domicile, le 4 octobre 2020, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédé monsieur Noël Patry, époux de madame Suzanne Asselin, fils de feu madame Juliette Havard et de feu monsieur Joseph Patry. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: André, Michel (Nathalie Bouchard),Claude (Nicole Sasseville); ses petits-enfants: Maxime, Samuel, Jessica (Frédérique Parent), Amélie (Louis-Pierre Tanguay), Sarah-Michèle (Guillaume Veillette), Louis-Charles, Marc-Antoine, Anne-Frédérique Imbeault (Laurent Toupin); ses arrière-petits-enfants: Tommy et Élodie Parent; sa belle-sœur Patricia Poulin (feu Robert Patry); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Asselin: Gisèle, Yvan (Estelle Létourneau), feu Lise (André Létourneau), Danielle (Guy Goupil); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, et amis. Il est allé rejoindre outre ses parents, ses frères et sœurs: Paul-Émile (Marie-Ange Paradis), Jeannette, Raymond, Colette (Jean-Gilles Légaré), Adolphe (Norma St-Pierre), Sarto (Véronique Fréchette); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Asselin: Lucien (Thérèse Dufour), Marcel (Rachel Tremblay), Jacques, Lise (André Létourneau). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.La famille remercie chaleureusement le personnel des soins palliatifs du CLSC La Source en particulier l'infirmière madame Marie-Eve Drouin ainsi que les docteurs Daniel Dubreuil, Mario Bélanger et Michel Dugas pour les bons soins prodigués à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com