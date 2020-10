AVOINE, Clément



" Chaque être qui meurt est un astre couchant qui se lève plus radieux dans un autre firmament "À l'Hôpital de Montmagny, le 13 octobre 2020, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédé monsieur Clément Avoine époux de dame Juliette Morneau. Fils de feu dame Clarisse Fournier et de feu monsieur Théophile Avoine, Il demeurait depuis quelques temps à Saint-Jean-Port-Joli et autrefois à Tourville comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil outre sa tendre épouse Juliette, ses enfants : Daniel, Jocelyne (Yves Labonté), Julie (Pierre Pelletier). Ses petits-enfants : Mario et Martin Avoine, Marie-Ève et Julie-Anne Labonté, ses arrière-petits-enfants : Cédrik et Rebecca. Il était le frère de : feu Léona, feu Sylvio, feu Rose, feu Lionel, feu Armande, feu Florian, feu Jeannette, feu Raymond, Émilien, Thérèse, Pierrette, Yvon. Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Avoine et Morneau, de nombreux neveux, nièces, parents, ami(e)s et client(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour lui avoir apporté des soins empreints d'humanité ainsi qu'à la direction et le personnel de la Coop d'habitation l'Oasis de St-Jean-Port-Joli pour leur accueil et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny, 350, Boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8. Des formulaires sont disponibles auprès de la résidence funéraire.