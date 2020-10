BOISVERT, Gaëtan



Au Jardin des Aînés de Saint-Édouard, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. Gaëtan Boisvert, fils de feu M. Adrien Boisvert et de feu Mme Albina Gauthier et époux de Mme Denise Cayer. Il demeurait à Saint-Antoine-de-Tilly. Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge Boisvert (Claire Rousseau), Carole Boisvert (feu André Rousseau), Line Boisvert (Jude Chouinard) et Gilles Boisvert (Bruno Fortin). De plus, il laissera un grand vide auprès de ses petits-enfants: Vanessa Rousseau (Michael Mailly), Anabel Rousseau (Ryan Bouchard), Mérédith Rousseau (Alexandre Boucher-Palardy), Abraham Labbé (Élisabeth Leblond), Charles-Édouard Labbé (Julie Tremblay) et Samuel Labbé (Vanessa Lacroix). Il manquera aussi à ses 4 arrière-petites-filles: Olivia, Mila, Juliette et Adélie. Il laisse également dans le deuil sa soeur adorée Huguette Boisvert (feu Paul-Émile Michaud); son frère André Boisvert (feu Claire Laplante); ses belles-soeurs: Laurette Cayer (feu Marcel Dumais) et Thérèse Bergeron (feu Réal Cayer) et feu Jean-Marc Cayer (feu Claire Dubois); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, amis et amies. La famille adresse de profonds remerciements au propriétaire Marco Leclerc (Julie Desrochers) ainsi qu'au personnel " du Jardin des Ainées de Saint-Édouard de Lotbinière " pour leurs bons soins, leur soutien et l'expression de leur chaleur humaine.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.Pour offrir vos condoléances à la famille, visitez notre site internet : www.salonsdupuis.com. Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Québec serait apprécié. Site web : https://www.societealzheimerdequebec.com/ La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire