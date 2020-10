BÉGIN, Madeleine Jobin



Au CHSLD de Sainte-Croix-de-Lotbinière, le 10 octobre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Madeleine Jobin, épouse de feu monsieur Raymond-Marie Bégin, fille de feu Amédée Jobin et de feu Mélina Boutin. Elle demeurait autrefois à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Gilles Beaumont), Claude (Christiane Veilleux), Lucie (Luc Veilleux), Louise (Constant Bélanger), René, Danielle (Mario Nadeau) et Robert (Danielle Senay); ses petits-enfants : Patrick et Annie Beaumont, Mélanie et Éric Bégin, Frédérick Bégin-Guay, François et David Bolduc; ses arrière-petits-enfants : Vincent, Antoine, Lukas, Ethan, Caleb, Éden, Marine et Laurent. Elle était la soeur de feu Germaine (feu Clément Quirion), feu Laurentienne (feu Joseph Quirion), feu Dominique, feu Léopold (Ange-Irène Lessard), feu Fernande (feu Rosaire Pouliot), feu Bertrand (feu Jacqueline Beauvais), feu Jean-Luc (Yolande Leboeuf), Florence (feu Jacques Ferland), Lucille (John Connolly) et de Yolande (Normand Beaudoin); la belle-soeur de la famille Bégin de feu Marie-Jeanne (feu Laurent Lacasse), feu Emilien (feu Marianna Drouin), feu Thérèse (feu Léo Lessard), feu Jean-Paul (feu Rachel Létourneau), feu Fernand, feu Marie-Claire, Avelin (Hélène Turcotte), Aline (feu Raymond Bégin) et de feu Adonia (Lucille Leclerc). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à tout le personnel du CHSLD de Sainte-Croix-de-Lotbinière.La famille vous accueillera auà compter de 13h.