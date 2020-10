BOURBOIN, Lisette



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 7 octobre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Lisette Bourboin, fille de feu madame Armandine Drolet et de feu monsieur Edgard Bourboin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères feu André Bourboin (Gilberte Olivier), et Régent Bourboin (Lise Galibois); ses neveux et sa nièce : feu Mario Bourboin (Joëlle Lamarche), Sonia Bourboin (Christian Lévesque), Bruno Bourboin (Jennifer Millette) ainsi que de nombreux cousins, cousines, parents et ami(e)s.Elle sera confiée au crématorium et ses cendres seront déposées dans le lot familial auLa famille tient à remercier le personnel de la Résidence La Chambrière pour les bons soins prodigués à son égard. Un merci particulier à madame Sylvie Duguay pour son soutien et son grand dévouement.