TASCHEREAU, Paulette Belleau



À Québec, dans sa résidence de la rue Crémazie, entourée des siens, le 10 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, le jour de son anniversaire de mariage, est décédée madame Paulette Belleau. Elle était l'épouse de feu monsieur Pierre Taschereau.Elle laisse dans le deuil son fils François Taschereau (Béatrice Levasseur); sa petite-fille Geneviève Viel-Taschereau (Joe Robinson); son petit-fils Théo Taschereau; ses frères et sa sœur: Jacqueline Belleau (Yvon Ruel), Raymond Belleau (Yolande Bouchard) et Jean-Yves Mailloux (Diane Boudreault); ses deux grandes amies : Marie-Claire Lemaire et Claire Viel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les infirmières du CLSC qui ont permis à Paulette d'avoir une fin de vie douce et paisible.