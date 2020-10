GAGNON, Collette



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 18 septembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Collette Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Paul Plamondon, fille de feu madame Aline Garneau et de feu monsieur Alphonse Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa filleule Christine Trudel (Jacques Girard), ses trois petits soldats : Marc-Antoine, Justin et Philippe. Elle était la sœur et la belle-sœur de feu André (feu Julienne Samson), feu Gaston (Annette Trudeau), feu Jean-Yves (Jeanne Émond), Ghislaine (feu Gilles Trudel), feu Nicole (feu Claude Tremblay), de la famille Plamondon; feu Annette (feu Émilien Picard), Raymond (Diane Bérubé); elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.