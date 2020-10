MATTE, Roland



Au CHU - CHUL, le 29 septembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Roland Matte, des suites d'une maladie pulmonaire. Il était l'époux de madame Madeleine Laplante, fils de feu madame Antonia Vézina et de feu monsieur Rosaire Matte. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Madeleine, ses filles: Raymonde (Jean-Guy Denis) et Brigitte (Mario Grenier); ses petits-enfants qu'il chérissait beaucoup: Patricia Grenier (Dave Genois) et Simon Grenier; ses frères et sœurs: feu Philippe (feu Maude), feu Jean-Charles (Monique), feu Paul-Émile (feu Marcelle), Marcel (Louise), Lucienne (feu Gérard) Jeannine (feu Claude), feu Marie-Thérèse (feu Norbert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laplante: feu Claude (Jeanine), feu André (feu Aline), feu Guy (Céline), feu Yvette (Michel), feu Raymonde (feu René), feu Gisèle (feu Jacques). Il laisse aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines parents et ami(e)s. La famille tient à remercier énormément tout le personnel de la résidence La Champenoise pour les bons soins prodigués à monsieur Matte durant les dernières années de sa vie. Un grand remerciement aussi à toute l'équipe de gériatrie et des soins palliatifs du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec-CHUL, téléphone: 418-525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org .