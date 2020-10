GAGNON, Paul-Hector



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 septembre 2020, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédé monsieur Paul-Hector Gagnon, époux de madame Nicole Couillard, demeurant à L'Islet. Il était le fils de feu dame Antoinette Fortin et de feu monsieur Alexandre Gagnon, ainsi que le père de feu Richard. Outre son épouse Nicole, il laisse dans le deuil son fils Daniel; ses petits-enfants : Samuel et Léandre. Il était le frère et le beau-frère de : feu Fernande Gagnon (feu Thomas Gendron), feu Jean-Marc (feu Lucille St-Pierre), Rose-Aline (Louis-Marie Gagné), feu Rita (feu Marc-Yvon Lacroix), Thérèse (feu Roland Blanchet), Germaine (Denis Gaudreau) et Cécile (Léon Gaudreau); de la famille Couillard : feu Jeannot, Jean-Charles (Clairma Paquet), Marcel (Jeanne Thibault), Suzette, feu Marquis (Lucette Thibault), Ginette et Jean-Marie (Lily Tremblay). Sont aussi affectés par son départ, sa filleule Chantal Gaudreau, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du services des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ainsi que de l'Hôpital de Montmagny pour leur dévouement, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire