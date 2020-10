Achat local: la Ville de Lévis lance son propre site web transactionnel

La Ville de Lévis, la Chambre de commerce et Le Journal de Lévis lancent leur propre site web pour favoriser l’achat local et offrent la possibilité aux entreprises d’utiliser la nouvelle plateforme comme une boutique en ligne.

• À lire aussi: Le Panier Bleu lance son catalogue en ligne

Contrairement au Panier bleu québécois, qui redirige toujours les internautes vers les sites transactionnels des entreprises, les détaillants lévisiens auront l’opportunité d’utiliser achetonslevis.ca pour vendre leurs produits directement aux consommateurs, à la façon d’Amazon.

Les commerçants devront toutefois mettre la main à la poche pour s’inscrire au site, alors que le Panier Bleu, lui, est gratuit. Divers forfaits sont offerts et varient entre 25 $/mois et 119 $/mois. Les marchands peuvent aussi se contenter d’utiliser achetonslevis.ca comme simple site de référencement avec le forfait le moins cher.

Les forfaits les plus dispendieux permettent aux détaillants de créer leur boutique transactionnelle à même la plateforme et d’y afficher autant de produits qu’ils le souhaitent. La Ville de Lévis a versé une aide financière de 100 000 $ pour le lancement du site et pour offrir un rabais de six mois aux entreprises sur le coût de leur inscription pour un an.

65 % des entreprises intéressées

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, est fier d’offrir cette nouvelle vitrine «unique» aux entreprises lévisiennes et les encourage à «saisir cette occasion d’affaires», visiblement convaincu du succès d’achetonslevis.ca. «Il y a 65 % des entrepreneurs lévisiens consultés qui ont démontré un intérêt. Avec ça, je pense qu’on va être capables de maintenir un niveau d’achat local très intéressant», a-t-il déclaré en point de presse.

«On a vraiment mobilisé le milieu autour du projet. On est en contact constant avec nos commerçants et on fait des sondages. Je peux vous garantir qu’il y a une filière qui a été créée et ça devrait déboucher rapidement sur du solide. Il y a déjà une centaine d’entreprises qui se sont inscrites et ça vient tout juste d’être lancé, c’est déjà énorme», a-t-il ajouté. Sur la centaine d’entreprises inscrites jusqu’à présent, seulement sept ont toutefois choisi l’option de la boutique en ligne.

Les frais d’inscription, a-t-on précisé, serviront à couvrir les frais récurrents pour soutenir la plateforme gérée par Le Journal de Lévis, une coopérative. La Chambre de commerce de Lévis, elle, offre de l’accompagnement et sollicite les entreprises pour les convaincre d’embarquer dans ce projet.

Une vaste campagne de promotion sera également lancée pour faire connaître le site. «Vous n’avez pas fini d’en entendre parler», a exprimé la directrice générale du Journal de Lévis, Sandra Fontaine.