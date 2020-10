GAGNON, Yolande



Au CHSLD Yvonne Sylvain, le 19 septembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Yolande Gagnon, épouse de feu monsieur Yvan Matte, fille de feu Yvonne Bernard et de feu Adélard Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Andrée et Alain (Martine Lavoie); ses petits-enfants: Marie-Pier, son père Denis Servais (Johanne Cloutier), Mélissa (Dominic Matte), Érika (Charles Talbot) et Gabryel, leur mère Chantal Audet (Louis Fontaine); ses arrière-petits-enfants: Arthur et Olivia; ses soeurs et ses frères: Violette (Jean-Guy Fecteau), Pierrette (feu André Grenier), Jacques (Christiane Chabot), Michel (Murielle Parent) et Gilles (Thérèse Morais); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s, particulièrement ses grandes amies: Fernande Labranche (Raymond Daigle) et Georgiane Gagné (Serge Provost). Elle est allée rejoindre sa sœur feu Huguette (feu Claude Bussières). Un merci tout spécial au Dr Évelyn Keller, psychogériatre, pour son humanisme et son professionnalisme. Un immense merci à tous les membres de l'équipe du CHSLD Yvonne Sylvain pour les soins prodigués et notamment pour leur soutien, Blandine, Danny, Diane, Lise, Mélanie et Michèle. Une appréciation digne de mention aux bénévoles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, Québec, téléphone: 418 663-5155, www.fondationcervo.com.