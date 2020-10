POULIOT-SIROIS, Rita



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Rita Pouliot, épouse de feu monsieur Joseph-Albert Sirois. Elle était la fille de feu monsieur Joseph-Léandre Pouliot et de feu madame Romélie Lachance. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Madame Pouliot laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne (Michel), Jacques (Dany) et Denis ; ses 8 petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu : Roméo, Arthur, Robert et Marcel. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence du Manoir Saint-Amand pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Elle a été confiée à la maison