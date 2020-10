HARVEY, Raymond



À Québec, le 10 octobre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé subitement monsieur Raymond Harvey, époux de madame Marianne Dallaire. Il était le fils de feu monsieur José Harvey et de feu madame Zélia Boudreault. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 23 octobre de 19h à 21h età compter de 10h au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert.Monsieur Harvey laisse dans le deuil son épouse madame Marianne Dallaire; ses filles: Emylie (Sébastien Villeneuve), Marjorie (Marc-Olivier Tremblay) et Andréanne (Vincent Jobin); ses petits- enfants: Alice Jobin, Eli Tremblay et sa petite-fille à venir; ses frères et sœurs: Ghyslain (Raymonde Lamontagne), Charles (feu Michèle Gagnon), Claudette (feu Gilles Cinq-Mars), Claude (Mado Vachon), Ghyslaine, Lisette, Jacques (Diane Bouchard), France (André Provost), Johanne (Richard Gagnon) et Alain (Majella Chrétien); sa belle-sœur: Renée Dallaire (Éric Harvey); ses filleul(e)s: Benjamin, Tristan et Annie Harvey; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Raymonde Harvey (feu Pierre Paradis).