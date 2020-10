DIONNE, Francine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 octobre 2020, à l'âge de 76 ans et 8 mois, est décédée madame Francine Dionne, fille de feu madame Laura Lebel et de feu monsieur Albert Dionne. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Lucie Alary), Simon et Charles (Hélène Bouliane); ses petits-enfants: Pénélope, Hugo et Jacob; son arrière-petite-fille, Juliette; son frère, Albany; ses sœurs: Simone, Yvette et Laurette (Bruno); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com.